Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 85,13 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 85,13 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,73 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,66 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.524 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,03 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 1,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,75 USD je Nike-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 29.06.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.825,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.234,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 28.09.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,70 USD je Aktie.

