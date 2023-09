Kursentwicklung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

26.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,51 USD an der Tafel.

Bei der Nike-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 90,51 USD. Bei 90,60 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 89,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 90,00 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.907 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Bei 82,23 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 132,75 USD. Nike veröffentlichte am 29.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.825,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 28.09.2023 vorlegen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,70 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

