Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Dienstagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 108,16 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 108,16 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 108,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 294.721 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,35 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 18,01 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 129,20 USD.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 13.388,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Nike-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,63 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NYSE-Titel Nike-Aktie fällt zweistellig: Nike enttäuscht Anleger mit Aussagen zur Umsatzentwicklung