Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Nike

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nike. Im Tradegate-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Nike legte um 11:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 96,70 EUR. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,30 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.293 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. 25,92 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 15,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,42 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,90 USD je Nike-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.388,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 13.315,00 USD eingefahren.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Nike-Aktie.

