Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 105,12 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 105,12 USD zu. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 105,20 USD zu. Bei 104,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.698 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 22,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 15,64 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,90 USD je Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

