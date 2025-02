Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nike

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 80,23 USD nach.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 80,23 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 79,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 326.904 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,54 USD. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 31,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 14,47 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 85,75 USD angegeben.

Am 19.12.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Am 19.03.2026 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,08 USD fest.

