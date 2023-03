Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag leichter

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 120,26 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 119,99 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,02 USD. Zuletzt wurden via New York 130.128 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,86 USD) erklomm das Papier am 31.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 14,01 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,80 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 12.390,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.871,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,22 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com