Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Montagvormittag ins Minus

Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 21:15 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 120,50 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,39 USD aus. Mit einem Wert von 120,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.517 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 13,81 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 46,47 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 137,80 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.03.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 USD in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Nike-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.06.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

