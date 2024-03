Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,95 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 92,95 USD. Bei 93,30 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 93,24 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 672.715 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. 38,42 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 4,59 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,89 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12.429,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.390,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Nike-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.06.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

