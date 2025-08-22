Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 78,00 USD ab.

Das Papier von Nike befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 78,00 USD ab. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 77,67 USD. Bei 78,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 533.893 Nike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 90,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 32,97 Prozent sinken.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,22 USD an.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Nike-Aktie.

