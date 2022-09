Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Nike-Papiere um 04:22 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 101,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.308 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 36,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,90 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 140,50 USD.

Am 27.06.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 1,16 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,11 Prozent zurück. Hier wurden 12.234,00 USD gegenüber 12.248,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Nike wird am 29.09.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,64 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

