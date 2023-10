Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag gefragt

Nike im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Im Tradegate-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:54 Uhr sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 95,12 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 95,34 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,10 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.272 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2023 auf bis zu 121,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,63 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

