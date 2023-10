Aktie im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

27.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 99,53 USD ab.

Das Papier von Nike befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 99,53 USD ab. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 99,53 USD ein. Mit einem Wert von 99,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.579 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,87 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 28.09.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.687,00 USD in den Büchern gestanden. Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 USD je Nike-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der Dow Jones aktuell Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt mittags den Rückwärtsgang ein

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com