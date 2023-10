Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 3,5 Prozent auf 99,99 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 99,99 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 99,99 USD. Bei 101,41 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 23.242 Nike-Aktien.

Bei einem Wert von 131,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 23,70 Prozent niedriger. Bei 88,87 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 12,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,50 USD aus.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

