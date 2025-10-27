Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 69,04 USD abwärts.
Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 69,04 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,02 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 320.445 Nike-Aktien.
Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 19,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 32,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.
Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
