Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 107,78 USD.

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 107,78 USD abwärts. Bei 107,74 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.599 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 17,72 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,20 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,62 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

NYSE-Titel Nike-Aktie fällt zweistellig: Nike enttäuscht Anleger mit Aussagen zur Umsatzentwicklung