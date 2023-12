Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der Nike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 107,95 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 107,95 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 108,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,57 USD nach. Bei 107,96 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.645 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,40 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,02 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 21,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,20 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.12.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

NYSE-Titel Nike-Aktie fällt zweistellig: Nike enttäuscht Anleger mit Aussagen zur Umsatzentwicklung