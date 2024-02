Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochvormittag stärker

Nike im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 105,19 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 105,19 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 105,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,66 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.597 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 18,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,42 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.12.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,60 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

