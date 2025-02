Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 79,66 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,66 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,24 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 263.344 Nike-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 105,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2025 auf bis zu 68,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,75 USD.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13,39 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.03.2026 dürfte Nike die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,08 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

NYSE-Handel: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone