Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Um 22:15 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 117,72 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 117,65 USD. Mit einem Wert von 120,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16.974 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 139,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 15,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 43,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,80 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 21.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 12.390,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.871,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,22 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

