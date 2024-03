Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Nike-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 94,17 USD.

Mit einem Kurs von 94,17 USD zeigte sich die Nike-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Nike-Aktie legte bis auf 94,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 93,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,37 USD. Zuletzt wechselten 325.053 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 26,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,68 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 6,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,89 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.429,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.390,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.06.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,69 USD je Nike-Aktie.

