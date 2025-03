Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 64,06 USD ab.

Die Nike-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 64,06 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 63,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 65,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 705.379 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 98,04 USD markierte der Titel am 25.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2025 Kursverluste bis auf 63,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,47 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,25 USD je Nike-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent zurück. Hier wurden 11,27 Mrd. USD gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.06.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück

Börse New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Plus

Börse New York: Dow Jones legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein