Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 107,98 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 107,98 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,94 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,11 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 203.243 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 23,85 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 137,56 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 29.06.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD erwirtschaftet worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.825,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.234,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 26.09.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

