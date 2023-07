Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 107,67 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 107,67 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,45 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.856 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,05 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 23,59 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,56 USD.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.825,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,74 USD je Aktie belaufen.

