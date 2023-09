Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 89,29 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 89,29 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,95 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,14 USD. Bisher wurden heute 277.838 Nike-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 8,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 29.06.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.825,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.234,00 USD eingefahren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

