Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochvormittag in Rot

Die Nike-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 110,22 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 110,22 EUR. Mit einem Wert von 110,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 Nike-Aktien.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,18 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,76 EUR am 03.10.2022. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,50 USD.

Nike gewährte am 20.12.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 13.315,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.357,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nike am 23.03.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 3,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

