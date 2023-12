Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Nike hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 107,11 USD.

Die Nike-Aktie kam im New York-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 107,11 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,38 USD aus. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,81 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 USD. Bisher wurden via New York 193.938 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 18,39 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 20,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,20 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 13.388,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

