Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 94,98 EUR.

Um 11:50 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 94,98 EUR nach oben. Die Nike-Aktie legte bis auf 95,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,93 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.465 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,20 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2023 Kursverluste bis auf 84,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,50 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 USD je Nike-Aktie belaufen.

