Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

29.01.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 101,86 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 101,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,37 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 102,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 176.954 Nike-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Mit einem Zuwachs von 28,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,90 USD je Nike-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen. Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Nike-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone

