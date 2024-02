Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 105,45 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 105,45 USD zu. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 105,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 104,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 174.853 Nike-Aktien gehandelt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 128,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 18,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (88,68 USD). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 18,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

