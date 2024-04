Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,33 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 94,89 USD. Bei 94,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 152.400 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 26,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Abschläge von 5,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 118,22 USD angegeben.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,43 Mrd. USD im Vergleich zu 12,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen

Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start fester

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge