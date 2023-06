Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 114,15 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 114,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 113,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 280.418 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,25 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 14,98 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,96 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 22.03.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12.390,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.234,00 USD umgesetzt.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

