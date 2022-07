Nike Aktie News: Nike am Freitagmittag stärker

Die Aktie notierte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 110,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 110,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 662 Nike-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,00 EUR ab. Mit Abgaben von 15,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,78 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 27.06.2022. Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.234,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

