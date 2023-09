Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike springt am Freitagnachmittag hoch

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 8,4 Prozent auf 97,19 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 8,4 Prozent auf 97,19 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 99,43 USD. Mit einem Wert von 99,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.115.395 Nike-Aktien.

Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 35,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,39 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 137,43 USD.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.825,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.234,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je Nike-Aktie.

