Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 89,56 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,56 USD nach oben. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 89,70 USD zu. Bei 89,31 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 18.997 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,27 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,43 USD an.

Am 29.06.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.825,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.234,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 21.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,69 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Ausblick: Nike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verloren