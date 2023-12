Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 109,38 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 109,95 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 163.637 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,99 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,68 USD ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,20 USD an.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.12.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

