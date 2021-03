Nike-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Nike zu

Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 113,28 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 113,50 EUR. Bei 113,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 921 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 123,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 03.04.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,52 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 150,80 USD an. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2022 3,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

NIKE Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Anbietern der Branche gehört. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Design, Entwicklung und Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung. Hierzu gehören Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. Der Konzern gilt als einer der größten Händler von Sportschuhen und -kleidung und vermarktet seine Produkte weltweit über Groß- sowie Einzelhändler, Brand-Stores, über das Internet und Zwischenhändler. Die unterschiedlichen Produkte des Sortiments werden von externen Vertragspartnern produziert, vorwiegend außerhalb der USA. Ausrüstungsgegenstände werden sowohl außerhalb als auch in den USA gefertigt. In Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften und Beteiligungen deckt NIKE, Inc. eine breite Spanne des Sportsegments ab. Neben Sportartikeln produziert der Konzern auch unterschiedliche Lifestyle-Produkte, die sich am sportlichen Stil des professionellen Sortiments orientieren.

