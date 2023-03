Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 120,94 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 121,44 USD. Bei 121,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 161.438 Nike-Aktien.

Am 31.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,23 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 47,08 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 137,80 USD.

Am 21.03.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.390,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 10.871,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.06.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

