Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Nike-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 92,80 USD. Bei 93,03 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 181.310 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,39 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,79 Prozent niedriger. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,22 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,51 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

