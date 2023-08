Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag stabil

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nike-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 101,87 USD.

Mit einem Wert von 101,87 USD bewegte sich die Nike-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 101,98 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,56 USD ab. Bei 101,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 126.649 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,84 Prozent. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

Nike veröffentlichte am 29.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

