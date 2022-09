Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Nike-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 12,4 Prozent im Minus bei 86,37 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,61 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.484 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 157,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 45,20 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 84,61 EUR. Mit Abgaben von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,60 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.06.2022. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 1,16 USD je Aktie eingenommen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.234,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.248,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 22.12.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,49 USD je Nike-Aktie.

