Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Nike im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 100,40 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 100,40 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 100,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 99,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 438.170 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. 30,73 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie.

Am 28.09.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 21.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Nike von vor 3 Jahren angefallen

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der Dow Jones aktuell