Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag in Grün

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 93,39 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:14 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 93,39 EUR zu. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,39 EUR. Bei 92,71 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.032 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 121,76 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,38 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 84,06 EUR fiel das Papier am 25.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.687,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 21.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Nike von vor 3 Jahren angefallen

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der Dow Jones aktuell