Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 101,28 EUR nach oben.

Die Nike-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 101,28 EUR. Bei 101,36 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,98 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.867 Stück gehandelt.

Am 21.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,22 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,50 USD je Nike-Aktie an.

Am 28.09.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.12.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.12.2024 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags