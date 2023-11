Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 109,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 109,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 108,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 186.545 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,50 USD angegeben.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,99 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.12.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.12.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

