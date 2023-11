Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Im AMEX-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,5 Prozent auf 110,35 USD zu. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 112,10 USD zu. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,07 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 20.512 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,05 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,50 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.687,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

