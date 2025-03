Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,61 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 63,61 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,61 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 422.446 Nike-Aktien.

Am 25.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,13 Prozent. Am 31.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,66 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,47 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,25 USD je Nike-Aktie an.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 20.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent zurück. Hier wurden 11,27 Mrd. USD gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.06.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 USD je Nike-Aktie.

