Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,72 EUR zu.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 98,99 EUR. Bei 98,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.041 Nike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2023 auf bis zu 121,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 84,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,90 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 137,56 USD angegeben.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12.825,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.234,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus.

