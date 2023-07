Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Montagvormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 108,63 USD zu.

Um 22:15 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 108,63 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,81 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,29 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 27.943 Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,64 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,56 USD je Nike-Aktie an.

Am 29.06.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.825,00 USD – ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.234,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

