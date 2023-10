Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagmittag fester

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 101,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:28 Uhr 1,1 Prozent auf 101,80 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 101,80 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.823 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 114,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 28.09.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Am 21.12.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

